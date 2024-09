Al centro il vivaio e un nuovo rapporto con la città | così il Rugby Bergamo vuole tornare in Serie A

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 13 settembre 2024). Riportare in alto una società dalle radici storiche mettendo aldel progetto i giovani e tentando di entrare nelle profondità del tessuto della, respirando a pieni polmoni il territorio della provincia. È questo il traguardo che si pone quello che potrebbe essere definito un “corso” per il, iniziato lo scorso giugno con l’affidamento dell’incarico di direttore tecnico a Roberto Schipani sotto l’attenta guida del presidente Giulio Donati. “L’obiettivo principale è valorizzare il settore giovanile: per questo abbiamo diviso la prima squadra in due macroaree – spiega Schipani, ex giocatore di– Una squadra militerà nel campionato diB, la seconda inC: il roster di giocatori deve essere utile ad entrambe le cause.