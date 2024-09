Una serata stellare a Milano per l’evento Sky | in arrivo le grandi competizioni europee

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) Unaricca di stelle ha animatoorganizzato da Sky a, in vista dell’delle. Dal 17 settembre, le principali stelle del calcio si sfideranno nella “Casa dello Sport” di Sky. Per celebrare l’inizio della nuova stagione della UEFA Champions League, con il suo rinnovato formato e 185 partite esclusive su 203, oltre alla UEFA Europa League e alla UEFA Conference League, anch’esse con tutte le 342 partite in esclusiva, si è tenuta una grandeal “Garden Senato” diha visto la partecipazione del mezzo soprano Elena Pervoz, accompagnata da tre coristi, che hanno eseguito l’inno della Champions League.