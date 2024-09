Tv le sonorità e i protagonisti de La Notte della Tammorra in onda sull’emittente HBBTV Napoletani nel Mondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’emittentenel” – canali 68 – 209 – 268 (frequenza nazionale) presente alla manifestazione con le sue telecamere, trasmetterà, a partire da stasera 12 settembre alle ore 21,00, un programma dedicato alla XXII Edizione de “La”, svoltasi venerdì 6 settembre 2024, a Napoli, in Piazza Mercato. Le replichetrasmissione andranno inil 13/09 alle ore 20:10; il 14/09 alle ore 20:20; il 15/09 alle ore 21:15 e in 16/09 alle ore 20:25. La cultura popolare del Sud Italia, la sua magia di comunità, i rituali musicali e coreutici diventano manifesto de” La”, un progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli per “Napoli CittàMusica” con la direzione artistica del musicista e compositore Carlo Faiello.