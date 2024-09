Trump è un asset della Russia | l' accusa choc dagli ex vertici del Fbi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Donaldpuò essere considerato come un, anche se non nel senso tradizionale del termine, vale a dire come un agente attivo o risorsa reclutata, ha affermato l'ex vicedirettore dell'Fbi Andrew McCabe in carica quando il tycoon era presidente, prima di essere licenziato nel marzo del 2018, due giorni prima del suo pensionamento. «Lo penso, lo penso», ha risposto a una domanda diretta dell'ex direttore dell'Mi5 Sir Richard Dearlove in una puntata del podcast One Decision. «Non so se lo caratterizzerei come un agente attivo reclutato, unnel modo in cui la gente nella comunità dell'intelligence pensa a questo termine.