Trovata morta in casa anziana anche senza funerale

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arezzo, 12 settembre 2024 – Non c’è ancora una data per i funerali della 92enne che dieci giorni fa era statavita nella suaa Saione. Carla Maria Vittoria Bazzini era- sola - da mesi. Almeno 4, forse6: il periodo esatto lo dirà l’autopsia che è stata eseguita venerdì scorso per la quale si aspettano ancora i risultatise l’ipotesi di una morte violenta è quasi azzerata. A distanza di 6 giorni dall’esame, nonostante il nulla osta da parte della Procura di Arezzo, le esequie non sono state ancora organizzate. I familiari dell’avrebbero fatto un passo indietro nell’organizzazione del. Oltre la figlia i parenti dell’sono alcuni cugini. In questi casi a occuparsene è il Comune.