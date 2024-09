Terapie alternative per un bimbo di 2 anni malato di tumore | tre arrestati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di gioved√¨ 12 settembre 2024) In provincia di Brescia, tre persone sono state arrestate per aver convinto i genitori di un bambino di due, affetto da un, ad abbandonare le cure mediche tradizionali in favore di una presunta terapia a distanza, basata su un macchinario ‚ÄúScio‚ÄĚ con sede negli Stati Uniti. Questa terapia, secondo i truffatori, avrebbe dovuto curare il bambino attraverso campi magnetici e fisica quantistica, ma i promotori non erano neppure medici. I tre, un uomo di 46e due donne di 40 e 39, sono accusati di tentata estorsione, sostituzione di persona, esercizio abusivo di una professione, truffa e lesioni personali.