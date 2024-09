Quanto guadagna lo Stato con le tasse? Il nuovo report

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Dipartimento delle Finanze ha recentemente pubblicato il bollettino delle entrate tributarie per il periodo gennaio-luglio 2024, offrendo una panoramica dettagliata sulle entrate fiscali dello. Questomette in luce la crescita degli incassi tributarii complessivi, che nei primi sette mesi del 2024 hanno raggiunto la cifra di 328,365 milioni di euro, segnando un aumento del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.locon le: i numeri in dettaglio Come riportato nel bollettino del Mef, l’aumento delle entrate èsostenuto principalmente dalle imposte dirette, che hanno registrato una crescita di 14.024 milioni di euro rispetto al 2023. Anche le imposte indirette hanno contribuito al risultato positivo, seppur con un incremento più modesto di 5.177 milioni di euro.