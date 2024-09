Non tirarlo in ballo! Caprarica perde il controllo e urla in diretta | costretto a scusarsi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sul caso che ha coinvolto l'imprenditrice di Viareggio si sono espressi in tanti: politici, giornalisti e opinionisti. La vicenda, di per sè, è agghiacciante. Una donna di 65 anni ha investito per ben due volte un ladro che le aveva scippato la borsa qualche secondo prima. L'uomo poi è morto in seguito all'impatto ripetuto con l'autovettura. Di questo omicidio si è discusso a lungo durante la prima parte di Mattino 4, il talk show di Mediaset condotto da Fedrica Panicucci e Roberto Poletti. Ospite della trasmissione, Antonio, che non ha fatto mistero di essere in totale disaccordo con chi difende le ragioni della 65enne. Il giornalista si è infatti scagliato contro l'opinionista Sabina Negri, che ha invece confessato di credere che succedano certe cose perché in Italia non ci sarebbe giustizia.