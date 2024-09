Napoli Basket Saccoccia firma il primo contratto professionistico

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 12 settembre 2024)– La S.S.rendo noto di aver sottoscritto un accordo pluriennale con il giovane play Stefano. Play di 178 cm, nato a Latina il 23/06/2006, ha contribuito brillantemente nella scorsa stagione agli ottimi risultati della S.S.nei vari campionati giovanili nazionali, ed ha inoltre realizzato 5 punti in Serie A nello scorso campionato.ha partecipato con la nazionale Italiana Under 18 ai campionati europei che si sono disputati a Tampere in Finlandia questa estate ed ora ha sottoscritto con la S.S.il suoda professionista. Stefano farà parte del roster della formazione allenata da Coach Igor Milicic. Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva della S.S.: “Siamo orgogliosi di averto ilda professionista con Stefano