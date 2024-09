Miami vende la sua villa in sconto a 79 milioni di dollari poi scopre che l’acquirente è Jeff Bezos e fa causa all’agenzia immobiliare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 12 settembre 2024) Finirà nelle aule di tribunale la trattativa per la vendita della lussuosissimadi Leo Kryss, fondatore di Tectoy, azienda brasiliana di elettronica e giocattoli. L’imprenditore, riferisce CBS, ha messo in vendita l’abitazione al prezzo di 85di. L’agenziaa cui si è affidato, la Douglas Elliman, ha insistito per convincerlo ad abbassare il costo a 79di euro. Kryss ha accettato e solo dopo che l’affare è andato in porto ha scoperto chedella suain Florida era, il miliardario americano fondatore di Amazon. La trattativa e la denuncia in tribunale In seguito alla scoperta, il magnate brasiliano ha deciso di fare, accusata di aver omesso un particolare piuttosto rilevante della trattativa, ossia l’identità del, uno degli uomini più ricchi al mondo.