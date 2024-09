La risposta dell’Asl | Venerdì 6 settembre situazione straordinaria al pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arezzo, 112024 – “La scorsa settimana aldell’ospedale San Donato di Arezzo si è verificato un evento straordinario accaduto per assenza concomitante di 17 infermieri, di cui 8 per assenze programmate per ferie estive e gli altri per assenze improvvise non programmate legate a malattie, gravidanze e congedi familiari. La Asl Toscana sud est precisa che una taleè stata prontamente gestita nel rispetto delle norme contrattuali del personale e senza mai far mancare i servizi ai cittadini, nonostante la criticità legata alla contemporanea assenza di 17 professionisti.