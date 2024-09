La lettera postuma di Eriksson | Celebrate la vita vivete ogni giorno col sorriso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Lava celebrata. Ho sempre avuto questo atteggiamento”. E’ l’ultimo messaggio, postumo, affidato da Sven-Goranal Telegraph. Un articolo “che sarà pubblicato poi chissà quando”, scrive lo stesso allenatore nel pezzo, in pagina oggi, 17 giorni dopo la sua morte. E’ unastruggente in alcuni passaggi, letta a posteriori.racconta un aneddoto, di quando con Didier Hamann si trovò a brindare a bordo piscina in Thailandia, dopo stato licenziato dal Manchester City, nel 2008. “la. Questa è sempre stata la mia mentalità: qualsiasi cosa ti venga lanciata addosso. Da quando mi hanno dato la notizia che avevo un cancro terminale, è stato difficile. Ho avuto giorni in cui mi sentivo molto male, e altri giorni in cui mi sentivo bene. In tutto questo, però, ho sempre cercato di viverecon unsul volto.