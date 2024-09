La Bce taglia il costo del denaro il tasso sui depositi scende di 25 punti base al 350%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nella riunione di oggi, la Bce hato i tassi d’interesse di 25, come atteso dalla maggior parte degli analisti. Infatti, l’inflazione nell’Eurozona è al 2,2%, in Italia all’1,1%, ma la parola chiave prima di un alleggerimento definitivo della pressione sui tassi resta “prudenza”, nonostante i segnali provenienti dagli Stati Uniti suggeriscano tagli anche sull’altra sponda dell’oceano dopo la riunione della Fed prevista la prossima settimana. La situazione occupazionale negli USA, più negativa rispetto alle previsioni, potrebbe suggerire un taglio dei tassi di almeno 25. Tornando in Europa, il mercato si aspetta altri 6 tagli da 25da qui alla fine del 2025, atterrando attorno al 2,5%: le tempistiche dipenderanno dalla situazione macroeconomica e geopolitica, ma si tratta di un’ottima notizia per il mercato e i consumatori.