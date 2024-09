Kostas da stasera su Rai 1 | la trama il cast da quante puntate è composta la nuova serie con Stefano Fresi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ambientazione greca ma produzione tutta italiana per, lacon, in ondasu Rai 1 con la prima puntata: la, ile leche compongono la prima stagione.su Rai 1 in prima visione debutta, laRai sospesa tra crime e commedia. Diretta da Milena Cocozza, connei panni dell'ispettore protagonista, è tratta dai romanzi di Petros Markaris, scrittore greco di origine armena che ha raccontato le avventure diCharitos in quelli che sono al momento 16 romanzi e unadi racconti. Ladella prima puntata diCharitos è ispettore della squadra omicidi della polizia di Atene. È in vacanza con la famiglia - e con Panos, l'onnipresente fidanzato della figlia Caterina - su un'isola dell'Egeo quando