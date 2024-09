Jon Bon Jovi salva una donna dal suicidio | il video del gesto della leggenda del rock

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Un ringraziamento a Jon Bone al suo team per aver aiutato unasul ponte pedonale Seigenthaler martedì sera. Bonl’ha convinta a desistere dal gettarsi dalla sporgenza del fiume Cumberland, l’ha convinta a mettersi in salvo”, così la polizia di Nashville elogia ladel. Il dipartimento di polizia metropolitanacittà americana ha condiviso unin cui si vede il frontman dei Bonche si trova a passare sul ponte con altri membrisua band mentre unaera in bilico sul fiume Cumberland. Bon, 62 anni, e altri hanno parlato con lae l’hanno aiutata a scavalcare nuovamente la ringhiera per tornare sul ponte, ha riferito la polizia. “È necessario che tutti noi ci aiutiamo a vicenda a proteggerci”, ha affermato il capopolizia John Drake in una breve dichiarazione.