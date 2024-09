Inside tallona L’Altra Italia di Monteleone

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 settembre 2024)1 ha deciso di ricordare ad Antoninoda dove arriva! Le Iene, ma soprattutto, che lo ha visto conduttore fino allo scorso marzo e che ora sfida la sua nuova avventura a Rai 2.vsda giovedì 3 ottobre L’ex iena è tra le novità della stagione Rai con, un nuovo talk di approfondimento e inchieste che punta a rianimare i giovedì sera di Rai 2. La rete ci crede e anticipa la partenza al 3 ottobre (il programma era inizialmente previsto a novembre); la stessa sera1 decide di far ripartire, spin-off de Le Iene nato per porre l’attenzione su determinati casi di attualità. Alla conduzione sempre gli inviati. Sarà una serata particolarmente accesa, soprattutto perché sul fronte talk saranno in onda – da questa sera – anche Dritto e Rovescio su Rete 4 e Piazzapulita su La7.