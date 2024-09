Immigrati boom di nuovi permessi di soggiorno nell’Unione Europea

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il numero non lascia spazio a dubbi: è il più elevato mai registrato sino a oggi. Stiamo parlando deidirilasciati dall’Unione, in aumento del 4,7% rispetto alll’anno precedente. A comunicarlo il centro studi continentale Eurostat, che ha specificato come la maggior parte deisia stata rilasciata per “motivi lavorativi”. Non stupisce che il primo Paese di provenienza deisia l’Ucraina, con 307.000 unità. Seguita dalla Bielorussia e dall’India. Per i cittadini provenienti da Ucraina, Bielorussia, India e Turchia sono proprio le esigenze lavorative la motivazione principale per il rilascio. Mentre i motivi familiari sono la prima voce per chi arriva da Marocco, Russia e Brasile. Diverse le motivazioni per chi invece proviene da Siria e Afghanistan, dove riveste un ruolo importante la voce “protezione internazionale”.