Giro di vite contro il lavoro nero e irregolare | rinnovato accordo per l’Osservatorio sui contratti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 settembre 2024 – L’Ispettorato nazionale dele Asso, l’Associazione delle Agenzie per il, rilanciano la collaborazione per il contrasto delle forme irregolari e illegali di occupazione. Il Direttore generale dell’Inl, Paolo Pennesi, e il Presidente di Asso, Francesco Baroni, hannoil Protocollo, sottoscritto nel 2018, per la realizzazione di un Osservatorio per la tutela dele dell’intermediazione regolare. L’obiettivo è quello di collaborare, nei rispettivi ruoli, nelle attività di contrasto al sommerso, alle intermediazioni illecite di manodopera, al caporalato, all’utilizzo fraudolento del distacco transnazionale e al non rispetto del principio della parità di trattamento salariale.