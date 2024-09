Giacomo Bozzoli l’incontro in carcere | Non impazzisco perché ho la mia famiglia accanto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Marcheno, 12 settembre 2024 – La condanna definitiva, la fuga durata undici giorni, prima con moglie e figlio e, successivamente, da solo, l’arresto nella sua villa di Soiano, sul lago di Garda. Da luglio, poi, la detenzione neldi Bollate. È cambiata per sempre in questa estate la vita di, condannato in Corte di cassazione con l’accusa di aver ucciso lo zio Mario e averne gettato il cadavere nel forno della fonderia a Marcheno, l’8 ottobre 2015. Nei giorni scorsi la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza ha incontratoneldi Bollate. “Nonho la mia”, questa una delle frasi che più ho colpito l’esponente dem nel colloquio, del quale si è parlato questa sera, giovedì 12 settembre, nella trasmissione “Iceberg Lombardia” su Telelombardia.