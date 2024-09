Festa dell’Unità Si torna alla tradizione Balli cibo e dibattiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) C’è il culturale, ma anche tanto ricreativo nellachea Scandicci da domani al 22 settembre. Il segretario Tommaso Francioli con i vertici e la base del Pd cittadino hanno pensato dire alle origini con unatradizionale: libreria, ballo liscio, intrattenimento e il classico ristorante, che animeranno il programma di approfondimento politico per nove giorni nell’area esterna al circolo ‘Il Ponte’ di via IV Novembre.la, poi arriverà anche il momento della riflessione sulle dinamiche politiche che hanno segnato le ultime amministrative con prove tecniche di campo larghissimo (insieme a Italia Viva) e probabilmente si aprirà la discussione per le prossime regionali. Tanti gli incontri di approfondimento organizzati sul palco centrale alle 21 e alle 18,30.