Detenuto in sciopero della fame torturato a Monza l’ex direttrice | La verità è nel filmato l’hanno picchiato

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Quello che ho visto nelva oltre un’azione di contenimento, ho visto ilbloccato e raggiunto da diversi colpi”. A parlaredel carcere diMaria Pitaniello, sentita ieri come testimone al processo al Tribunale diche vede quattro uomini e una donnapolizia penitenziaria accusati di lesioni aggravate, falso, calunnia, violenza privata, abuso d’ufficio e omessa denuncia per averenell’agosto 2019 Umberto Manfredi, 52enne, collaboratore di giustizia nel processo ai Casalesi in Veneto, mentre si trovava nella casa circondariale monzese. Ilsi è costituito parte civile insieme all’associazione ‘Antigone’. Secondo l’accusa ilè stato colpito a pugni e schiaffi da un agente, mentre altri lo tenevano fermo.