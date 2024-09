Delitto del trapano a Genova da Ignoto 1 al gioco d’azzardo | tutte le tracce che portano al nome del presunto killer 30 anni dopo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) C’è chi non ha dimenticato la morte di una persona avvenuta 29prima. Una fine orribile e violenta di una donna che tutti credevano un’infermiera e invece faceva la prostituta, uccisa a colpi dinello stanzino in cui riceveva i clienti. Qualcuno, a quasi tre decenni di distanza, continua a non far mancar mai dei fiori freschi sulla sua tomba, al cimitero monumentale di Staglieno. Un dettaglio singolare, forse insignificante. Potrebbe essere opera di un amico, un amante, un parente. Ma nella storia delle indagini è capitato anche di assistere a qualche confessione su una tomba. E gli investigatori, che non vogliono scartare nessuna strada, provano anche questa: cimici e telecamere sul luogo di sepoltura, con la speranza di trovare un assassino.