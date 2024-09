Coca-Cola Pepsi | Judd Apatow dirigerà il film Cola Wars

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 12 settembre 2024)si è unito a Steven Spielberg per portare in sala, ilche racconterà l’iconica lotta per il potere tra. Acquisito per 1 milione di dollari da Sony Pictures dopo una ricca asta tra studios, il soggetto firmato da Jason Shuman e Ben Queen diventerà presto un, diretto dae prodotto dalla Amblin Entertainment di Steven Spielberg. A confermare la notizia è stato questa sera Deadline. Secondo la fonte,racconterà l’iconica battaglia diper togliere lo scettro del settoreal colosso. L’ambientazione è ovviamente la metà degli ottanta, e tra gli eventi inclusi nelspiccano il clamoroso incidente avvenuto ai danni di Michael Jackson (in arrivo il suo biopic) durante uno spot per, al fiasco della New Coke.