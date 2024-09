Catania infortunio per Di Tacchio | condizioni da valutare nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Brutte notizie dall’infermeria in casa. Il centrocampista Francesco Dicostretto ai box per un. Il comunicato del club “Football Club rende noto che Francesco Diha riportato una lesione tendinea a carico del flessore della gamba destra. Nelle prossime ore, il centrocampista rossazzurro si sottoporrà ad ulteriori approfondimenti e visita specialistica perl’eventuale trattamento conservativo o chirurgico. Riposo e terapie per Gabriel Popovic, non ancora ristabilito dopo l’muscolare in allenamento. Nuovamente disponibili Filippo D’Andrea e Kaleb Jiménez, al lavoro con i compagni fin dall’inizio di questa settimana; primi test in gruppo, ieri e oggi, per Ertijon Gega, Luca Verna e Adriano Montalto.” L'articoloper DidaneiCalcioWeb.