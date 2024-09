Caso Sangiuliano-Boccia Corona non ha dubbi | L’obiettivo era uno solo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 12 settembre 2024) Fabriziodice la sua sulriguardantee non ha: “dell’imprenditrice erauno” Ha tenuto banco per diverso tempo la questione. I post dell’imprenditrice campana hanno portato l’ormai ex ministro a rassegnare le dimissioni. Un passo indietro che non pone assolutamente fine alla vicenda. L’affaire continua a far discutere ed è in corso anche un’indagine per chiarire meglio l’accaduto.(Ansa) – cityrumors.itUn’inchiesta che ad oggi è più un atto dovuto per consentire adi chiarire la posizione. L’ex ministro ha sempre sottolineato di non aver mai dato soldi pubblici allaoppure informazioni segrete. L’indagine servirà a confermare questo e a verificare anche meglio il ruolo dell’imprenditrice in questa vicenda.