Casa del Grande Fratello il video con le novità | La natura nelle stanze

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo aver visto i primi scorci del giardino della nuovadel, Myrta Merlino nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 ha mostrato altre immagini in esclusiva. Questa volta è andata in onda una clip in cui si possono vedere i vari ambienti dove soggiorneranno i gieffini, dal salone e la cucina alla piscina (che forse è la parte meno diversa).del, le. Myrta Merlino ha annunciato che quest’anno laentrerà nelladel, che è stata progettata secondo dei criteri ecosostenibili: “Finalmente vi possiamo anticipare diverse immagini e svelare come sono questi ambienti. In questi mesi è stato tutto completamente rifatto e sono quasi 1.800 metri quadrati, ogni cosa è stata fatta secondo dei criteri ecosostenibili. laè entrata dentro e pare sia una meraviglia e allora guardiamola“.