Canoa Coppa del Mondo Ivrea 2024 | sei azzurri in semifinale nel kayak

(Di giovedì 12 settembre 2024) Torna protagonista ladeldie lo fa in Italia, ad, dove è scattata la penultima tappa della stagione prima delle Finali in programma a La Seu d’Urgell dal 19 al 22 settembre. In questo giovedì di gare sono andate in scena le batterie del, sia a livello maschile che femminile. Tra le donne superano il turno tre azzurre: si tratta di Agata Spagnol, seconda nella sua batteria in 87.87, Stefanie Horn, settima in 90.55 e infine Francesca Malaguti, che ha chiuso in 91.24. Tra gli uomini gli occhi erano tutti puntati sul campione olimpico Giovanni De Gennaro, che non ha deluso le attese e ha ottenuto l’accesso incon il crono di 76.93 e la seconda posizione. Avanzano anche Michele Pistoni (79.60) e Xabier Ferrazzi (79.89).