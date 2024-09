Brasile sconcertante quarta sconfitta e quinto posto | le ragioni della crisi della Seleçao guidata da Dorival Junior

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) C’è un grande malato nel calcio internazionale e non è più l’Italia, che con i successi su Francia e Israele ha intrapreso la viaredenzione, dopo il disastro europeo: l’illustre infermo è il, cinque volte campione del mondo, nove successi in Copa America e quattro Confederations Cup, serbatoio secolare di fuoriclasse, ma in evidente difficoltà dopo l’eliminazione ai quarti di Qatar 2022, superato nella lotteria dei rigori dalla Croazia. Laè cominciata nel deserto e dopo quasi due anni, vissuti prima nell’illusione di arruolare Carlo Ancelotti in panchina, con il lungo interim di Fernando Diniz e poi con la nomina, l’8 gennaio 2024, del sessantaduenne, siamo ancora alla casella di partenza. Ultima batosta, lain otto gare del girone unico di qualificazione sudamericano, lo 0-1 in casa del Paraguay. Situazione in classifica: