Bove | Fiorentina importante per la mia crescita Ci toglieremo belle soddisfazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Firenze, 12 settembre 2024 - All'appello mancava solo lui, Edoardosi è presentato oggi ai suoi nuovi tifosi dal Media Center del Viola Park. “Giocare nellarappresenta un passaggio cruciale per la mia carriera. Ho già avuto l’opportunità di conoscere il club e le sue strutture. Essere qui è davvero straordinario, impianti di questo livello si trovano solo in Premier League. Abbiamo tutto ciò che serve per ottenere grandi risultati, e sono molto felice di essere qui“. La sua prerogativa è quella di dare tutto “Senza dubbio, per me è una priorità fondamentale. Voglio dare il massimo per l’allenatore, la società e la squadra. Quando dai tutto sul campo, non hai rimpianti: è ciò che ho sempre fatto con la maglia della Roma, della nazionale e ora della. Ho visto i tifosi e mi piacciono molto, trasmettono un calore che ti spinge a migliorarti continuamente.