12 settembre la giornata senza plastica Sapete quanti rifiuti nei fondali oceanici?

(Di giovedì 12 settembre 2024) Firenze, 122024 - Non da ora, il mondo accademico e gli organismi di ricerca denunciano una situazione preoccupante. Non solo in Italia. Qualche dato: il 60% dei suoli europei presenta forme di degrado, il 25% di quelli dell’area mediterranea è interessato da rischi elevati o molto elevati di desertificazione ed erosione. Inoltre, il livello di contaminazione, a partire da quelli plastici, nei terreni è addirittura superiore a quello rilevato nei mari e negli oceani. Tutto ciò ha già oggi conseguenze sia in termini non solo ambientali, ma di vivibilità delle aree colpite, di sicurezza collettiva e anche di sicurezza alimentare, perché produce effetti negativi su qualità età delle rese agricole. Come ogni 12, in cui si celebra lamondiale, è bene riflettere sull’inquinamento del nostro pianeta.