Usa su Trump si abbattono la grinta di Kamala e l’uragano Taylor

(Di mercoledì 11 settembre 2024) di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Se il dibattito per la Presidenza degli Stati Uniti di martedì sera sulla ABC in diretta da Filadelfia volessimo raccontarlo come una partita di calcio, scriveremmo che dopo un primo tempo a reti inviolate, nella seconda metàHarris ha dilagato contro Donaldconcedendo, solo alla fine, all’ex presidente un inutile goal della bandiera. La vicepresidente ha mostrato fin dai primi secondi della diretta in tv più sicurezza dell’avversario. Salendo sul palco, è andata a cercarlo e stringendogli la mano ad alta voce ha detto il suo nome (che l’ex presidente di solito storpia).