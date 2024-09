The Family anticipazioni dal 16 al 20 settembre della soap turca Mediaset | Aslan scopre che Cihan l’ha ingannato e da fuoco alla villa

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Le nuove puntate inedite The– in onda dal 16 al 20– promettono grandi novità. La– dopo aver lasciato il suo consueto spazio su Canale 5 – con l’inizioseconda stagione si è “trasferita” sulla piattaforma gratuitaInfinity, dove ogni giorno viene reso disponibile un nuovo episodio visibile on demand. Cosa ci attende nella settimana dal 16 al 20The2: Ilyas epronti a distruggereIlyas continuerà a portare avanti i suoi pensieri di vendetta nei confronti dei Soykan, e sarà disposto a tutto pur di vendicare la morte del figlio Serhat. Inizialmente l’uomo cercherà di coinvolgere nel suo complotto, ma quando questo si rifiuterà di aiutarlo nel suo piano, Ilyas si rivolgerà a. Quando poco doposi recherà al porto, si accorgerà appena in tempo che i due gli avranno teso una trappola.