The Elder Scrolls | Castles è arrivato sui nostri telefoni

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nella giornata di oggi, Bethesda Game Studios ha pubblicato Theper dispositivi iOS e Android. Dal premiato team autore di Fallout Shelter, Thepermette ai giocatori di controllare il proprio castello e la propria dinastia personali all’interno dell’universo di The. Per festeggiare l’uscita del gioco, tutti coloro che hanno scaricato e giocato a Thepotranno riscattare: Un suddito leggendario: Ulfric Manto della Tempesta 100 gemme Una benedizione della grande dinastia Un pacchetto leggendario Tre decorazioni stendardo In Thepotrai: Creare la tua dinastia – Tramanda la tua storia alle generazioni future. In The, ogni giorno della vita reale equivale a un intero anno di gioco.