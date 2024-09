Temptation Island chi è Saretta tentatrice di Antonio | età lavoro Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 10 Settembre 2024 10:54 pm by Redazione Sono 13 le tentatrici di2024 in onda a settembre e tra queste c’è. Quest’ultima si sta facendo conoscere, sin dalla prima puntata in onda il 10 settembre, con la sua conoscenza conMaietta. Quest’ultimo partecipa in coppia con la fidanzata Titty Scialò, la quale non è affatto contenta per come sta procedendo il loro percorso. Infatti, la ragazza ha già chiesto il falò di confronto anticipato. Nel frattempo,sembra aver trovato sintonia e comprensione in, che con la sua simpatia è riuscita a conquistare la sua attenzione e così anche le luci dei riflettori.