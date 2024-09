Sanchez | Ue ripensi dazi su e-car Cina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 7.45 L'Ue dovrebbe "riconsiderare" il piano suiaggiuntivi fino al 36,3% all'import di e-car cinesi. Così il premier spagnolo,, in visita in. "Dobbiamo riconsiderare tutti noi, non solo gli Stati membri, ma anche la Commissione, la nostra decisione in merito. Non abbiamo bisogno di un'altra guerra" commerciale, ha dettoparlando a Shanghai. "Dalla Spagna quello che faremo è essere costruttivi, cercando di trovare un compromesso trae Commissione europea".