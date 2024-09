Ri-abitiamo l’ambiente Scambio gratuito in Fortezza Medicea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Domani torna l’iniziativa ’Abiti – Ri-abiti(amo)’ promossa dall’associazione Officina Solidale con Propositivi Pro+, dalle 18 alle 22 presso il Bastione San Domenico della. C’è un capo di abbigliamento che non mettiamo più e occupa spazio nell’armadio? Abbiamo bisogno di qualcosa, ma non ce lo possiamo permettere? Lo scopo è quello di rimettere in circolazione abiti, scarpe, accessori, dando loro una seconda possibilità, rinnovando il guardaroba in maniera ecosostenibile. E’ possibile solo portare (entro le 21), soltanto prendere, oppure lasciare e prendere ciò che piace. Tutto gratuitamente.