Nel 2025 i piloti di Motogp avranno le radio come in F1 Bagnaia | Pericoloso e senza senso

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Penso che prenderò multe alla Jordan ogni gara, perché non metterò niente del genere. Lui prendeva una multa ogni partita perché usava le scarpe rosse”. Invece Peccoha deciso che no, lui non userà i sistemi di comunicazionitrae Direzione Gara che saranno introdotti nelladal. “Io ho provato i sistemi e ti premono sull’osso – spiega il campione della Ducati – già solo se stai 30 secondi con le dita su quel punto inizia a fare male, prova a immaginare per 40 minuti guidando. E’ una cosa che non ha, quindi prenderò delle multe. Abbiamo tutti i sistemi possibili per essere avvertiti di qualsiasi cosa: c’è il dashboard, la pitboard, quindi non c’è bisogno di altre comunicazioni che possono anche essere motivo di distrazione. Noi guidiamo dei mezzi che non permettono di essere distratti”.