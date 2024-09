Nainggolan | Serate devastanti con Brozovic Conte mi disse una cosa gli rodeva il c…lo -VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Radjaex centrocampista dell’Inter ricorda le notti cone svela un retroscena sul tecnico del Napoli, AntonioRadja, attualmente svincolato, si è lasciato andare a confessioni piccanti in un’intervista a ‘Gurulandia – Il Podcast’, svelando retroscena sufolli e rapporti con gli allenatori. Il “Ninja” ha ricordato con nostalgia le notti brave con Marceloall’Inter: “Non ci riconoscevamo a fine serata, questo ricordo. Uscivamo insieme ma a fine serata non ci riconoscevamo.”conha poi parlato del suo rapporto con Antonio, attuale tecnico del Napoli: “Una persona correttissima perché è stato sempre diretto con me. All’Inter mi spiegò che avrei fatto il settimo centrocampista anche se non era detto che avrei potuto fare il primo un giorno.