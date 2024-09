Mauricio Pochettino è il nuovo ct degli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI -, ex allenatore del Chelsea, è stato scelto per guidare la nazionale di calcio. Lo ha annunciato la Federcalcio americana. Il ct argentino prende il posto di Gregg Berhalter, esonerato lo scorso luglio dopo un'umiliante eliminazione nella fase a gironi della Coppa America. "è un vincitore seriale che ha una profonda passione per lo sviluppo dei giocatori e una comprovata capacità di costruire squadre coese e competitive", ha affermato Matt Crocker, direttore sportivo della Federazione Usa, "i suoi risultati parlano da soli e sono convinto che sia la scelta migliore per sfruttare l'immenso potenziale del nostro talentuoso team". Non sonoforniti dettagli sulla durata del contratto, madovrebbe guidare la squadra al prossimo Mondiale, che verrà ospitato proprio dagli, insieme a Canada e Messico.