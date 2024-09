Lukaku mette il Cagliari nel mirino | Pronto per essere titolare

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Romelupotrebbe partirecontro il. Il belga vanta statistiche impressionanti contro i sardi Romelusi prepara a guidare l’attacco del Napoli nella trasferta di. L’attaccante belga, rimasto a Napoli durante la sosta per migliorare la sua condizione, potrebbela sorpresa di formazione di Antonio Conte per la prossima giornata di Serie A. Il Corriere dello Sport rivela un dato statistico impressionante dicontro il: “Ilè il secondo bersaglio preferito di Romeluin Serie A dopo il Genoa. Rom ha segnato già 6 gol in 7 partite ai rossoblu. Di questi, 4 proprio in trasferta. Un dato incoraggiante in vista di domenica.” La storia recente dicontro ilè ricca di successi. Nella scorsa stagione, ha realizzato una doppietta con la maglia della Roma all’Unipol Domus.