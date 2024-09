Luca Giurato le gaffe più belle del presentatore VIDEO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ha creato un’onda di vera commozione la morte improvvisa di, il giornalista edalla RAI, scomparso per un infarto fulminante all’età di 84 anni. Cronista, cresciuto nella redazione del leggendario Paese Sera, divenne conduttore Rai negli anni ’90. E al fianco di Mara Venier in Domenica In consolidò la sua popolarità. Anche grazie agli strafalcioni che gli venivano naturali. Qui pro quo, parole inventate, lettere spostate, tutte caratteristiche che lo resero amatissimo dal pubblico. E che minimamente intaccano la professionalità di un giornalista di grande temperamento. Ma lo spettacolo ha le sue regole e per fissarsi nel cuore delle persone, basta poco. Anche sbagliare a parlare.