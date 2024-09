Le grandi stelle delle Coppe Europee giocano in esclusiva su Sky Sport e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Più squadre, più calcio, più spettacolo: led’Europanella Casa dellodi Sky. Ormai manca davvero pochissimo, dal 17 settembre su Sky ein streaming su NOW arrivano le nuove, 51 imperdibili notti UEFA per 527 partite live totali, un’avventura unica da vivere come allo stadio. Ripartenza al top tra storia e innovazione: UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League portano in campo un nuovo format, che moltiplicherà emozioni e suspence. Grande attesa per le 8 squadre italiane protagonistetre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale che offrirà più partite e più scontri tra le big già nella fase iniziale. E, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.