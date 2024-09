Infertilità di coppia il congresso a CityLife

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) All’ordine del giorno c’è anche il tema delle diagnosi genetiche degli embrioni prima del loro trasferimento in utero. Argomento controverso, a metà fra scienza e marketing, che da tempo divide la comunità medica fra supporters e fautori della prudenza. A parlarne sarà uno dei massimi esperti del settore, il professor Raul Orvieto che, col suo intervento, porterà linfa al dibattito, già acceso, in corso a livello internazionale. "Ma l’obiettivo delè di riunire alcuni dei maggiori esperti internazionali in Medicina della riproduzione per discutere delle ultime innovazioni diagnostiche e terapeutiche in questo campo", precisa Giovanni Maria Colpi che con Marina Bellavia e Ettore Caroppo presiede il secondo meeting internazionale "The Future of A.R.T.", in calendario a Milano venerdì e sabato all’hotel Nh Collection