Il noiosissimo antifascismo di Marinelli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set – Fa un po’ ridere la definizione di “”, lo sappiamo, e non solo per le parole di Lucadi qualche giorno fa. Fa ridere perché, a livello di analisi storiche serie (Ernesto Galli Della Loggia o Emilio Gentile, rigorosamente quando non sono in televisione), esso viene definito per quel che è: un’alleanza di scopo sopravvissuta lo spazio di una guerra civile. O, essendo molto generosi nel definire quanti si opposero realmente al regime, un dissenso durati una ventina d’anni. Stop. Non c’è altro. Rigorosamente confinato al 1943-1945 nella peggiore ipotesi, dal 1925 al 1945 nella migliore (per gli antifascisti, ovviamente). Tecnicamente, “non esiste” l’. È esistito, ma non ha alcuna ragione di sopravvivenza attuale.