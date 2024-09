Il capitano avvisa tutti | Campionato durissimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) IlFilippo Boccardi è intervenuto lunedì pomeriggio a Punto Biancorosso su Radio Tua parlando della partita con l’Isernia, dei compagni, ma anche del girone: "Siamo una squadra giovane con tanta voglia di lavorare – ha detto –, di mettersi in mostra e di fare bene. Siamo guidati da un mister che ormai conosco da cinque anni e so che siamo in ottime mani". Sulla partita ha aggiunto: "Avevamo preparato la sfida in quel modo, volevamo tenere noi le redini del gioco. All’inizio c’è stata un po’ di tensione, ma è normale, per molti era la prima partita in uno stadio nuovo con compagni nuovi. Essere stati accolti da tutto quel pubblico è stato molto stimolante. Siamo stati bravi a portare la partita sui nostri binari, a reggere quando non dovevamo prendere gol e poi a segnare". In generale sul gruppo: "Siamoragazzi giovani che sappiamo quello che stiamo affrontando.