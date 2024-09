I politici italiani senza laurea e quelli con la terza media Meloni è in ottima compagnia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La nostra presidente del consiglio, Giorgia, non èta, e questo non è un mistero. Certo, fa un po’ strano al giorno d’oggi avere la persona che tiene le redini di uno Stato come l’Italia solo con un diploma di scuola superiore. La, però, di questo è sempre stata fiera, e in più occasioni ha rivendicato il suo curriculum scolastico, come a evidenziare che nonostante il mancato conseguimento dellasia arrivata in una delle posizioni più alte e prestigiose del nostro Paese: “Se è vero che sono borgatara e sono diventata presidente del Consiglio vuol dire che il destino sulla carta non è determinato delle condizioni di partenza”, ha detto in un’intervista a Maurizio Belpietro. Va detto che Giorgiaè in, perché sono tanti iche non hanno unae che hanno ricoperto o ricoprono ruolo di prestigio.