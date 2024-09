Gudmundsson in Islanda per affrontare il caso che lo vede accusato di molestie sessuali | come si tutela la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Prima l’infortunio muscolare al polpaccio, poi il processo inche loimputato per “cattiva condotta sessuale”. Il debutto in magliadi Albertrimane ancora un mistero. Dopo aver recuperato dallo stop fisico, l’attaccante islandese è tornato lunedì in patria perle accuse didalle quali era stato assolto in primo grado. Denunciato in seguito a quanto accaduto in un locale di Reykjavik nell’estate 2023, ilera stato archiviato e poi riaperto in seguito al ricorso presentato dalla donna. Raffaele Palladino, dunque, rischia di fare a meno dianche per la sfida contro l’Atalanta? Forse no. L’islandese infatti si sta allenando anche in patria, con l’aiuto di un preparatore atletico e un fisioterapista al seguito spediti direttamente dalla