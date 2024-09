Gelmini passa a Fratelli d’Italia? La risposta è secca | Ho già detto… VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nelle ultime ore si è parlato molto del possibileggio dellada Azione a. L’ex ministro: “Ho già risposto” È un periodo molto movimentato in politica. La ripresa dei lavori dopo la pausa estiva sta portando a diverse novità anche dal punto di vista degli schieramenti. È notizia ormai di qualche giorno la scelta di Luigi Marattin di lasciare Matteo Renzi e spostarsi momentaneamente nel Misto. Una decisione strettamente legata all’apertura del leader di Italia Viva al centrosinistra.(Ansa) – cityrumors.itMa l’addio di Marattin e di una nutrita pattuglia di ormai ex dirigenti locali di Italia Viva ha dato il via ad una serie di possibili abbandoni nei partiti centristi. Tra i diversi nomi di spicco che si sono stati fatti c’è anche quello della