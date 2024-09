Frode fiscale da 80 milioni in provincia di Latina | ; 11 misure cautelari delle Fiamme Gialle

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’11 settembre, i Finanzieri del Comandole di, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno avviato una vasta operazione che coinvolge diverse località del sud pontino e ladi Salerno. L’indagine, condotta dalledi Formia, ha portato all’esecuzione di 11personali, con 4 arresti domiciliari e 7 obblighi di presentazione alla Guardia di Finanza. LaGli indagati, accusati di far parte di un’organizzazione criminale, avrebbero creato e commercializzato falsi crediti d’imposta per un totale di oltre 79di euro. Questi crediti erano collegati ai bonus fiscali introdotti dal Governo con il decreto Rilancio durante l’emergenza Covid-19. L’indagine ha rivelato come l’organizzazione, con base operativa a Formia, operasse anche nelladi Salerno.