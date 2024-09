E adesso è proprio finita Armando Incarnato l’annuncio che nessuno si aspettava Roba di tribunale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Uomini e Donne, l'inizio della nuova edizione è posticipato maci sarà. Il dating show di Maria De Filippi, così come Amici, ha subito uno slittamento ma solo di qualche giorno. La data di partenza del programma che vede tronisti, dame e cavalieri alla ricerca dell'anima gemella,, nonostante tutti i rinvii, è prevista per il 23 settembre 2024, come riportato anche dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Ma le prime puntate sono già state registrate, dunque sappiamo per certo cheavrà di nuovo un suo spazio nel parterre del Trono Over. Non solo, il cavaliere napoletano sarà anche protagonista di una prima lite e di un ballo con Ida Platano, che invece per ora ha deciso di declinare l'invito della conduttrice a rimanere nel programma per dedicarsi a se stessa e a suo figlio.